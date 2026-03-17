Santa Cruz intensifica formación a jurados electorales a 6 días de los comicios

A solo seis días de las elecciones subnacionales, Santa Cruz vive una jornada de intensa actividad en los centros de formación para jurados electorales. El coliseo Santa Rosita se ha consolidado como uno de los puntos estratégicos, operando de forma permanente en horarios extendidos de 09:00 a 21:00.

La instrucción técnica es rigurosa, priorizando el manejo de materiales y el flujo del conteo tras el cierre de urnas.

"Estamos dando a conocer cómo se debe marcar y llenar las hojas de trabajo y luego cómo se pasan a las actas, recalcando los aspectos más importantes como es el traslado de votos", explicó uno de los capacitadores.

El compromiso de los ciudadanos seleccionados ha superado las expectativas de las autoridades electorales durante las últimas 24 horas. Según el personal a cargo, la asistencia desde hoy se ha visto superada, doblando en todo el día la afluencia registrada durante la semana anterior.

El alcance de estas jornadas no se limita a la zona urbana, atrayendo a personas de diversas localidades cercanas. "Están viniendo de provincias como Warnes, Mineros y Portachuelo; son bienvenidos aquí y en todos los megacentros", destacó el vocero del centro.

Para facilitar la participación, se han habilitado cuatro turnos diferenciados que permiten a los ciudadanos asistir incluso al mediodía o por la noche. Próximamente, el ente electoral planea ejecutar capacitaciones simultáneas en diferentes espacios para cubrir la demanda restante antes del domingo.

Por su parte, los protagonistas de la jornada electoral asumen el reto con responsabilidad civil para evitar errores el día de la votación.

"Estoy capacitándome para el domingo, para no tener dudas y para realizar bien lo que es el deber ciudadano", afirmó uno de los jurados presentes.

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