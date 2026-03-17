Seguro alista pagos a más de 2.000 choferes afectados por la gasolina 

El proceso de compensación por daños en vehículos a causa de gasolina desestabilizada entra en una nueva fase. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que más de 2.000 reclamos ya están listos para recibir una compensación inicial, la cual comenzará a pagarse desde esta semana.

Según informó el presidente de la estatal petrolera, Yussef Akly Flores, un total de 2.049 casos completaron el registro digital en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), lo que les permite pasar a la etapa de pago.

“Según el último registro de la fecha, 2.049 casos ya presentaron digitalmente toda la información y están en la fase para pagar en esta semana la compensación”, señaló la autoridad.

Avance del registro a nivel nacional

El anuncio se realizó tras una reunión entre YPFB, autoridades del área energética, representantes de la empresa de seguros y dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz.

En ese contexto, se informó que a nivel nacional 9.480 reclamos ya completaron el registro de datos, evidenciando el avance del proceso mediante la plataforma digital, la cual opera con normalidad.

Canales habilitados para reclamos

YPFB recordó que el sistema de registro permanece habilitado hasta el 31 de marzo para cualquier número de placa, mientras que la plataforma seguirá disponible hasta el 30 de abril para casos especiales.

Asimismo, se habilitaron canales de atención para orientar a los usuarios durante el proceso, entre ellos el número de WhatsApp 72150600 y la línea telefónica 50850088, vinculados al Centro de Atención al Usuario.

Con este avance, las autoridades buscan dar respuesta a los afectados por la calidad del combustible y avanzar en la restitución de los daños reportados en distintos puntos del país.

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