Bolivia destaca acercamiento con Brasil para impulsar inversión y reactivar la economía

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó la importancia de fortalecer la relación con Brasil durante su visita oficial a ese país, donde sostuvo reuniones con el presidente Lula da Silva y con representantes del sector empresarial.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario señaló que el objetivo principal de estos encuentros es reactivar la economía boliviana y abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación regional.

Paz adelantó que además se desarrollará una reunión con más de 120 empresarios bolivianos, con el propósito de coordinar iniciativas conjuntas que impulsen el crecimiento económico en los próximos años.

El presidente remarcó que Brasil representa un socio estratégico para Bolivia, debido a su capacidad de inversión, desarrollo tecnológico y el tamaño de su mercado.

“Brasil tiene capacidad de inversión, tiene la tecnología, tiene el conocimiento, pero además tiene un enorme mercado que no deja de pedir energía”, afirmó el mandatario.

En ese marco, planteó que Bolivia puede desempeñar un papel clave en la región al convertirse en un centro de distribución energética y logística, aprovechando su ubicación geográfica y sus cinco fronteras.

Finalmente, el mandatario señaló que la apertura económica y el fortalecimiento de relaciones internacionales buscan generar oportunidades para la población y mejorar las condiciones de desarrollo del país.

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