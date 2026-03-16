Después de una noche histórica en los Academy Awards, el actor Michael B. Jordan sorprendió a todos con una celebración muy poco hollywoodense: hamburguesas en un local de comida rápida.

El intérprete ganó el premio a Mejor Actor por su actuación en la película Sinners, durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

De los Oscar al fast food

Tras recibir la estatuilla dorada, el actor fue captado en un restaurante de la popular cadena In-N-Out Burger, donde pidió hamburguesas, papas fritas y bebidas para celebrar junto a su equipo.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando al actor firmando autógrafos y conversando con fans mientras esperaba su pedido.

El momento se volvió viral y generó miles de comentarios de seguidores que destacaron la sencillez del artista.

Una celebración diferente en Hollywood

La escena contrastó con el glamour habitual de la noche de los Oscar, donde muchas celebridades suelen asistir a exclusivas fiestas posteriores organizadas por productoras y revistas del espectáculo.

Sin embargo, Michael B. Jordan optó por una celebración más simple y cercana: hamburguesas con amigos después de una de las noches más importantes de su carrera.

Un triunfo histórico

El actor se llevó el galardón a Mejor Actor en la edición 2026 de los Academy Awards, superando a importantes nominados como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura.

Durante su discurso de agradecimiento, el actor también rindió homenaje a figuras que abrieron camino en la industria cinematográfica.

“Estoy aquí gracias a quienes me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y **Will Smith>”, expresó emocionado.

Mientras Hollywood celebraba entre glamour y fiestas privadas, el ganador del Oscar demostró que, a veces, la mejor forma de festejar un gran triunfo es con algo tan simple como unas hamburguesas.

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