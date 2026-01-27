Caen "auteros" en Cochabamba: un policía activo y un exefectivo implicados en el robo de un vehículo

En un operativo de inteligencia, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) logró la desarticulación de una banda dedicada al robo de motorizados que operaba en pleno centro de la ciudad. El hecho que detonó la investigación ocurrió el pasado sábado, cerca de las 17:00, en la avenida Costanera, a la altura del Parque de la Familia, donde los delincuentes sustrajeron un automóvil.

Tras un seguimiento exhaustivo, efectivos de inteligencia interceptaron a dos de los sospechosos en la avenida Fuerza Aérea mientras se desplazaban en otro vehículo, propiedad de uno de los involucrados.

El coronel Luis Cordero, director departamental de Diprove, informó que los detenidos tienen vínculos directos con la institución policial. Uno de ellos es un exmiembro de la policía con antecedentes delictivos de años pasados, mientras que el segundo es un funcionario en servicio activo, quien fue remitido inmediatamente a la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) para su baja definitiva y procesamiento penal.

“Es llamativa la participación de funcionarios que se dedican a cometer estos hechos. Estamos trabajando bajo la línea de lucha contra la corrupción marcada por nuestro Comandante General; por ello, estos sujetos ya están a disposición de la justicia”, afirmó Cordero.

Las investigaciones preliminares señalan que el vehículo robado en la Costanera habría sido comercializado poco después del crimen. Actualmente, la policía realiza rastrillajes para dar con el paradero del tercer implicado, un ciudadano civil que participó activamente en el robo y que permanece prófugo.

Los dos aprehendidos se encuentran en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitará su detención preventiva.

Ante el incremento de este tipo de delitos, el coronel Cordero recomendó a los propietarios de vehículos regularizar toda su documentación y placas de circulación.

Prevención: Diprove ha detectado una gran cantidad de motorizados circulando sin placas, lo que facilita el actuar de los "auteros".

Seguridad jurídica: Se insta a la ciudadanía a verificar los trámites de propiedad para facilitar la recuperación en caso de siniestros.

La unidad especializada continúa con los patrullajes preventivos para disminuir los índices de robos en zonas de alta afluencia como la avenida Costanera y el centro histórico.

