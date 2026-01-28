Subnacionales 2026: Jorge Dulón, el académico que busca blindar a La Paz contra riesgos y corrupción

Jorge Dulón, actual presidente del Concejo Municipal y experto en administración pública, ha oficializado su candidatura a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Con 48 años y una sólida formación académica en políticas públicas, el postulante asegura contar con la preparación técnica necesaria para liderar la sede de Gobierno.

Foto: Red Uno.

El candidato fundamenta su aspiración en un profundo sentido de pertenencia y el respaldo de una propuesta planificada meticulosamente durante más de un año. “Quiero ser alcalde porque amo a la ciudad de La Paz, amo a su gente y tengo una propuesta seria que se ha ido trabajando”, afirmó Dulón al presentar su visión de ciudad.

Su plan de gobierno prioriza tres ejes fundamentales: el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la recuperación de la institucionalidad democrática y la gestión crítica de riesgos. Sobre este último punto, enfatizó: “La Paz vive por encima de más de 365 ríos y tenemos que trabajar en la prevención de riesgos de manera seria”.

La motivación personal del politólogo reside en el bienestar de las nuevas generaciones, personificado en su propia hija como motor de su ética laboral. “Ella todos los días me inspira para hacer un trabajo probo”, confesó Dulón, subrayando que su compromiso es con el presente y futuro de Bolivia.

Finalmente, el aspirante del MTS hizo un llamado a la reflexión electoral basado en la viabilidad técnica de su amplia cartera de proyectos en salud, transporte y educación. “Ciudadanos, tienen que ser responsables e informarse para votar; tenemos la responsabilidad y a las personas capacitadas”, concluyó el candidato.

Mira la programación en Red Uno Play