Dos mujeres fueron aprehendidas por la Policía Federal de Brasil, acusadas de secuestrar, retener ilegalmente y agredir física y psicológicamente a una ciudadana boliviana, en un caso que generó conmoción tras la difusión de un video en redes sociales.

Según las investigaciones preliminares, la víctima habría sido engañada para viajar desde Bolivia hasta el estado de Rondônia, donde fue interceptada por las sospechosas. De acuerdo con los reportes policiales, la mujer fue trasladada a un lugar aislado y allí habría sido sometida a agresiones físicas y humillaciones, presuntamente motivadas por celos ante una supuesta relación con la pareja de una de las acusadas.

El caso tomó relevancia pública luego de que circulara un video en redes sociales. En las imágenes se observa a una de las investigadas cortando el cabello de la víctima mientras esta permanece sentada en una silla. En otro fragmento se escucha a la segunda sospechosa realizar un comentario que fue incluido en el material difundido: “¿Le gustará así?”, frase que, según la investigación, reforzaría la hipótesis de un móvil pasional.

Las autoridades también informaron que parte de las agresiones se habrían producido en presencia del hijo menor de la víctima, lo que agrava la situación judicial de las involucradas.

La Policía Federal inició formalmente las investigaciones el 14 de enero, logrando ubicar un inmueble que presuntamente fue utilizado para mantener retenida a la mujer. En el lugar se encontraron mechones de cabello compatibles con los de la víctima y objetos que serán sometidos a peritajes forenses.

El operativo, denominado “Operación Bisturí”, fue autorizado por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Porto Velho, tras identificarse indicios de la participación de al menos tres mujeres en los hechos de violencia. Durante los procedimientos realizados en Rondônia se ejecutaron órdenes de allanamiento y recolección de pruebas.

Las dos principales sospechosas tenían órdenes de detención preventiva y eran consideradas prófugas. No obstante, la defensa sostiene que ambas se presentaron voluntariamente ante las autoridades. En un comunicado, el abogado Isaque Donadon Gardini afirmó que “se negoció su presentación para que se realizara de forma segura y sin alboroto”.

Las investigaciones continúan y no se descarta la participación de otras personas. El material incautado será analizado para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play