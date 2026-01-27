Defensa de Laura Rojas denuncia "irregularidades" en su aprehensión

La situación jurídica de la exdiputada Laura Rojas se complica tras haber sido aprehendida luego de prestar su declaración informativa dentro del denominado caso “narcomaletas”. Sin embargo, su defensa legal cuestiona duramente la actuación del Ministerio Público y asegura que se vulneraron garantías constitucionales durante el procedimiento.

El abogado de Rojas, Ernesto Giraldes, afirmó que su defendida acudió voluntariamente a declarar en calidad de testigo, pero que de manera inesperada su situación jurídica fue modificada, pasando a ser sindicada y posteriormente aprehendida.

Según explicó, este cambio se produjo sin una valoración objetiva de los elementos existentes en la investigación.

“Fuimos a presentarnos para declarar como testigos y nos llevamos la sorpresa de que se cambió la figura jurídica de testigo a sindicada y en ese momento fue aprehendida”, señaló el jurista, calificando la orden de aprehensión como “totalmente irregular” y contraria al debido proceso.

Respecto a los argumentos que sustentan la aprehensión, Giraldes sostuvo que el único elemento que maneja el Ministerio Público es la presunta participación de Laura Rojas en el retiro de las maletas que llegaron en un vuelo charter desde Estados Unidos.

“El único argumento que tienen es que supuestamente ella ingresó a recoger esas maletas, y eso no es cierto. No se están mostrando todas las evidencias”, afirmó, indicando que la defensa se encuentra recolectando documentación para desvirtuar la acusación.

En relación al uso de un pasaporte diplomático, tema que fue señalado por autoridades de la Aduana Nacional, el abogado evitó confirmar o negar dicha versión y manifestó que será la investigación la que determine la verdad de los hechos.

Giraldes también cuestionó el tratamiento del caso en redes sociales, señalando que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia de su defendida. “La estrategia legal la vamos a realizar ante los estrados judiciales. Las redes sociales prácticamente han dictado una sentencia”, expresó.

El abogado confirmó que Laura Rojas se mantiene firme en su postura y que la defensa esperará la audiencia correspondiente para presentar los elementos que consideran favorecerán su situación legal.

