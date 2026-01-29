Dictan 120 días de detención preventiva en Palmasola para dos investigados en el caso ‘maletas’

La Justicia determinó la detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola para el representante legal y un socio capitalista vinculados a Hebert Zeballos, señalado como el principal acusado en el denominado caso ‘maletas’, por presunto tráfico de sustancias controladas.

De acuerdo con los antecedentes, ambos hombres se presentaron inicialmente el miércoles en dependencias del Ministerio Público en calidad de testigos. No obstante, tras prestar su declaración, la Fiscalía dispuso su aprehensión y posterior presentación ante un juez cautelar para definir su situación jurídica.

La investigación se inició luego de la llegada a Bolivia de un vuelo privado procedente de Estados Unidos, en el que se transportaban 32 maletas que no habrían pasado por control aduanero.

La presunta propietaria del equipaje sería la exdiputada Laura Rojas, quien habría presentado un pasaporte diplomático. La audiencia cautelar se instaló a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Justicia.

