Caso 'maletas': lo último que se conoce y el rol del ciudadano uruguayo, clave en la investigación

Este jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el ciudadano uruguayo-estadounidense Gabriel Juliano Leoni, vinculado al caso denominado ‘maletas’, habría salido del país por la frontera con Paraguay.

“El destino lo estamos investigando y estamos trabajando con organizaciones de investigación a nivel internacional, concretamente con Paraguay, para saber su paradero”, declaró Oviedo durante un contacto con los medios.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía Boliviana han intensificado los actos investigativos para dar con Leoni, ampliando formalmente la investigación en su contra y gestionando reportes migratorios para determinar si aún se encuentra en territorio nacional.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, señaló que se están coordinando acciones con distintas instancias, con el objetivo de ubicar al ciudadano extranjero que formaba parte de un grupo de pasajeros de un vuelo chárter bajo investigación.

“Estamos realizando todos los actos necesarios para dar con el paradero de estas personas y posteriormente convocarlas a declarar”, agregó.

El caso ‘maletas’ se centra en la presunta evasión de controles aduaneros para retirar equipaje cuyo contenido aún es motivo de hipótesis investigativas. Las autoridades no descartan que dentro de las maletas pudiera haber dinero, armas o sustancias controladas.

Mientras se busca a Leoni, la comisión de fiscales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) continúan recabando declaraciones, solicitando informes oficiales y evaluando posibles allanamientos, manteniendo la investigación abierta y en desarrollo.

