La investigación por el denominado caso ‘maletas’ continúa ampliándose y ahora alcanza a funcionarios de alto rango que cumplen funciones en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que tres servidores jerárquicos están siendo convocados a declarar, mientras ya suman siete las personas investigadas dentro del proceso.

Zeballos informó que en los últimos días se recibieron dos declaraciones testificales de funcionarios de la Aduana Nacional que trabajan en la terminal aérea. Estas diligencias, según explicó, buscan verificar hipótesis relacionadas con la presunta evasión de controles aduaneros en el retiro de las maletas investigadas.

“Se están convocando a otros tres funcionarios de cargo jerárquico de Viru Viru para corroborar detalles dentro de la investigación”, señaló la autoridad, al precisar que en menos de una semana se lograron avances importantes.

El Ministerio Público también solicitó reportes sobre el flujo migratorio a la Dirección de Migración y a la administración aeroportuaria, con el objetivo de reconstruir los movimientos vinculados al caso. Las declaraciones recogidas estarían orientando a los investigadores sobre el posible paradero de las maletas.

El fiscal no descartó nuevos allanamientos y la apertura de procesos paralelos por presunto incumplimiento de deberes contra funcionarios de Aduana. “Las investigaciones continúan abiertas y se están convocando a diferentes testigos para esclarecer los hechos”, afirmó.

