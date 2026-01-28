“Nada entra así, sin complicidades”: esto dice un experto sobre el caso ‘maletas’

Cristhian Sánchez. abogado penalista y especialista en criminalística, aseguró que el denominado caso de las “narcomaletas”, registrado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, revela un presunto nivel de coordinación y articulación entre distintas esferas de la administración pública que habría permitido el ingreso ilegal de armas, grandes sumas de dinero en efectivo y drogas al país sin controles efectivos.

Según Sánchez, resulta poco creíble que un cargamento de esa magnitud haya atravesado los sistemas de control sin que existiera, al menos, negligencia grave o complicidad pasiva de funcionarios responsables de la fiscalización aeroportuaria, aduanera y de seguridad fronteriza.

“Este caso da cuenta de que ha habido un nivel de coordinación, colusión y articulación en distintas esferas de la administración. No es posible que nadie se haya dado cuenta y que simplemente se hayan hecho de la vista gorda”, sostuvo.

El analista remarcó que la presunta internación ilegal no solo involucra contrabando “puro y duro”, sino también el posible ingreso de armas, dinero en efectivo y sustancias controladas como marihuana, lo que, según dijo, agrava el escenario y obliga a investigar responsabilidades en varios niveles.

¿Un hecho aislado?

Sánchez también puso en duda que este sea un caso único. Utilizando una expresión coloquial, afirmó que este episodio podría ser apenas “el último raspado de ollas”.

“Ha habido otras circunstancias, otros eventos, otras internaciones de contrabando ilegal al país, seguramente entre cinco y ocho que no han sido detectadas, porque las autoridades responsables se han hecho de la vista gorda”, manifestó.

Desde su perspectiva, el ingreso de estas maletas no pudo haberse dado sin una estructura organizada que garantizara que la operación se concretara sin obstáculos.

“Aquí ha habido una especie de ballet, una articulación concatenada de distintos niveles del Estado para que ese contrabando ingrese a Bolivia. Nada se hace sin la seguridad de que efectivamente va a entrar”, enfatizó.

Posible legitimación de dinero ilícito

El analista añadió que, de confirmarse los reportes internacionales que mencionan el ingreso de hasta 100 millones de dólares, el país podría estar frente a un escenario de legitimación de ganancias ilícitas, es decir, lavado de dinero.

Finalmente, Sánchez expresó su expectativa de que las investigaciones en curso logren identificar no solo a los operadores directos, sino también a los presuntos líderes y redes de protección que habrían hecho posible el ingreso irregular de las maletas.

Las autoridades, por su parte, continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

