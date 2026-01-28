Exdiputada Laura Rojas comparece ante el juez en audiencia virtual por el ‘caso maletas’

La exdiputada y actual candidata a concejal por Santa Cruz, Laura Rojas, desarrolla su audiencia cautelar de manera virtual, debido a que permanece internada en una clínica privada por un cuadro de hipertensión arterial acompañado de crisis de ansiedad.

La audiencia estaba programada para las 10:30, pero comenzó pasadas las 12:00.

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva de Rojas, investigada por el ingreso irregular de maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru sin pasar por los controles correspondientes, hecho que se conoce como el ‘caso maletas’. Por su parte, la defensa de la exdiputada anunció que pedirá su libertad irrestricta.

En los últimos días, Rojas fue aprehendida en el marco de esta investigación. Además, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que ayer, martes fueron aprehendidas dos personas más vinculadas al caso de las “narcomaletas”, en el que ya existen detenidos preventivos recluidos en el penal de Palmasola.

La audiencia virtual es clave para definir la situación jurídica de Rojas y podría tener implicaciones tanto legales como políticas, considerando su candidatura actual a concejal en la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play