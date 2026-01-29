Laura Rojas ya está en Palmasola: así fue su ingreso al recinto penitenciario cruceño

A las 15:30 de este jueves, la exdiputada Laura Rojas fue ingresada al Centro Penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz, bajo un fuerte operativo policial, para dar cumplimiento a una detención preventiva de 180 días ordenada por la Justicia en el marco del denominado caso “maletas”.

El traslado se realizó desde una clínica privada, donde la exparlamentaria permanecía internada desde el 27 de enero debido a un cuadro de hipertensión arterial y crisis de ansiedad. Tras recibir el alta médica, las autoridades ejecutaron la orden judicial que estaba pendiente.

Rojas salió enmanillada y escoltada por efectivos policiales desde el centro de salud, el mismo lugar donde días atrás se desarrolló su audiencia de medidas cautelares. Según fuentes penitenciarias, ingresó a Palmasola bajo estrictas medidas de seguridad.

La decisión judicial fue tomada en una audiencia virtual realizada el miércoles, en la que el juez dispuso su reclusión preventiva mientras avanzan las investigaciones por el ingreso de maletas en un vuelo privado procedente de Estados Unidos que arribó al aeropuerto de Viru Viru.

De acuerdo con la Fiscalía, Rojas fue imputada por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro de una investigación que aún se encuentra en curso.

