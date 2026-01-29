Bajo fuerte resguardo policial trasladan a Laura Rojas desde clínica hasta Palmasola

La exdiputada Laura Rojas fue dada de alta de una clínica privada y trasladada la tarde de este jueves al penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde deberá cumplir detención preventiva por 180 días, según determinó la autoridad judicial en el marco del denominado caso de las 31 maletas.

El traslado se realizó aproximadamente a las 15:00, bajo un fuerte resguardo policial. Un contingente de efectivos escoltó el vehículo en el que era conducida la exlegisladora, en medio de un operativo de seguridad desplegado para su ingreso al recinto penitenciario cruceño.

Rojas permanecía internada desde el pasado 27 de enero, luego de presentar un cuadro de hipertensión arterial acompañado de crisis de ansiedad. Durante ese tiempo se mantuvo bajo observación médica hasta que los profesionales de salud determinaron que se encontraba en condiciones de recibir el alta.

Concluida su atención médica, se procedió a ejecutar la orden judicial de detención preventiva, medida que deberá cumplir mientras avanzan las investigaciones dentro del proceso conocido como el caso ‘maletas’.

