Internan de emergencia a la exdiputada Laura Rojas en una clínica de Santa Cruz

La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, fue internada de emergencia en una clínica privada de Santa Cruz luego de haber pasado la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), tras su aprehensión en el marco del denominado caso ‘narcomaletas’.

De acuerdo con reportes preliminares, Rojas fue trasladada desde dependencias policiales hasta el centro médico debido a un cuadro de hipertensión arterial acompañado de crisis de ansiedad, por lo que quedó bajo observación médica, según el reporte médico.

La exlegisladora había sido aprehendida después de que el Ministerio Público ampliara la investigación en su contra y modificara su situación procesal, pasando de testigo a sindicada dentro del caso que indaga presuntos vínculos con sustancias controladas.

Mientras Rojas permanece internada, la Fiscalía elabora la imputación formal, la cual prevé presentar en las próximas horas. Según fuentes del Ministerio Público, se solicitará la detención preventiva de la exautoridad.

Una vez presentada la imputación, se deberá fijar la fecha y hora de la audiencia cautelar, instancia en la que un juez definirá la situación jurídica de la exdiputada.

Rojas pasó la noche en celdas policiales luego de prestar declaración ante los investigadores. Su defensa aún no se ha pronunciado públicamente sobre su estado de salud ni sobre los cargos que se formalizarán en su contra.

