Fiscalía presentará imputación formal contra exdiputada Laura Rojas y pedirá su detención preventiva

La Fiscalía presentará este martes la imputación formal contra la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, dentro del denominado caso ‘narcomaletas’, y solicitará su detención preventiva.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público prevé formalizar los cargos durante la tarde, tras lo cual se deberá fijar la fecha y hora de la audiencia cautelar en la que un juez definirá la situación jurídica de la exautoridad.

Rojas fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), luego de que la Fiscalía ampliara la investigación en su contra y modificara su estatus procesal, pasando de testigo a sindicada dentro del caso.

La exdiputada pasó la noche en celdas policiales y aguarda ser puesta ante un juez cautelar, después de haber prestado declaración en el marco de una investigación por presuntas sustancias controladas.

Dos investigaciones en curso

El caso ‘narcomaletas’ se divide en dos líneas investigativas. Inicialmente, la Fiscalía indagaba el presunto ingreso al país de equipaje que no habría sido revisado por la Aduana, debido a que la supuesta propietaria utilizó un pasaporte diplomático, lo que habría evitado los controles regulares.

Sin embargo, durante los allanamientos vinculados a esta causa, se hallaron sustancias controladas en un galpón, donde además se presume que debían ser trasladadas las maletas investigadas. Este hallazgo dio lugar a una segunda investigación paralela por presunto tráfico de drogas.

Otros implicados

Por este caso ya guardan detención preventiva dos personas: el juez Hebert Zeballos, a quien la Fiscalía señala como presunto propietario del galpón donde se encontraron las sustancias, y un hombre vinculado a una empresa de seguridad.

Asimismo, el Ministerio Público confirmó que se ampliaron las investigaciones contra al menos seis personas más tras el hallazgo de droga, por lo que no se descartan nuevas aprehensiones en el marco del proceso.

La situación jurídica de Laura Rojas se definirá en audiencia cautelar, donde la Fiscalía sostendrá su pedido de detención preventiva mientras avanzan las investigaciones en este caso que ha generado repercusiones tanto en el ámbito judicial como político.

