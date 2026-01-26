Policía anuncia nuevos allanamientos en el caso maletas que involucra a una exdiputada y un juez

La Policía Departamental de Santa Cruz anunció nuevos allanamientos en el marco del caso conocido como 'narcomaletas', que vincula a la exdiputada y actual candidata, Laura Rojas.

El coronel David Gómez, comandante departamental, informó que los procedimientos de investigación continuarán en las próximas horas y abarcan dos líneas principales: el narcotráfico y el tráfico de sustancias controladas, así como la portación de armas de fuego y divisas.

“Sí, evidentemente el caso se está llevando por dos vías. Una vía por el tema del narcotráfico y otra por tráfico de sustancias controladas. Ya se ha iniciado la investigación y se están realizando los procedimientos correspondientes”, indicó Gómez.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) confirmó que, durante uno de los allanamientos anteriores, se encontraron 79 kilos de marihuana. Como parte de las diligencias, la exdiputada Laura Rojas fue citada para brindar su declaración informativa ante la Policía.

Asimismo, el coronel señaló que el caso involucra la utilización de un pasaporte diplomático y que se está investigando el posible ingreso de este documento al país, con el apoyo de peritos que analizan las grabaciones de cámaras de seguridad.

“Obviamente, estamos a la espera de los informes de los peritos para determinar fehacientemente cómo se ha utilizado este pasaporte para ingresar al territorio”, concluyó el comandante.

