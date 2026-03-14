Realizan control policial en el ingreso al nuevo puente del Urubó

La Policía instaló la noche de este viernes un operativo de control en el ingreso al nuevo puente del Urubó, punto estratégico que conecta la ciudad de Santa Cruz con el municipio de Porongo.

Efectivos de la unidad Delta llegaron hasta el lugar y desplegaron un control rutinario de seguridad, verificando los vehículos que ingresan y salen hacia la zona del Urubó. Los uniformados realizan revisiones selectivas para detectar cualquier movimiento sospechoso.

Durante el operativo, los policías se mantienen con armamento de reglamento mientras inspeccionan el tránsito vehicular que circula por el sector. El control también se extiende hacia el otro lado del puente, cerca de las cabañas del río Piraí y el ingreso principal al Urubó.

Según el reporte desde el lugar, el movimiento a esa hora de la noche es tranquilo y no se registraron novedades. Además, durante el recorrido hacia Porongo, Urubó y Villa Bonita se observaron patrullas policiales realizando controles similares en distintos puntos.

Estos operativos forman parte de los patrullajes preventivos que la Policía ejecuta tanto en la ciudad como en las zonas aledañas tras la captura de Sebastián Marset.

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