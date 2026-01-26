[VIDEO] “Soy inocente”: Así llegó la exdiputada Laura Rojas a la Fiscalía para declarar por el caso maletas

Cerca de las 10:00 de la mañana de este lunes, la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, llegó a la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas, ubicada en el barrio Las Palmas, para prestar su declaración informativa en calidad de testigo en el marco del caso conocido como “narcomaletas”.

Rojas ingresó acompañada por familiares y su equipo legal. Al ser consultada por los medios a su llegada, afirmó con firmeza: “Estoy acá firme, soy inocente”.

La investigación se centra en 32 maletas que, según videos de cámaras de seguridad del aeropuerto Viru Viru, fueron retiradas por la exlegisladora, y que posteriormente se vinculó con marihuana encontrada en un galpón propiedad del juez Hebert Zeballos.

El caso se inició cuando un inmueble fue allanado como parte de una investigación por tráfico de armas, y durante las pesquisas se descubrió la presencia de drogas. La Cancillería emitió un comunicado solicitando una investigación profunda sobre cómo ingresaron las maletas al país sin la fiscalización correspondiente, y anunció acciones legales por el presunto uso de un pasaporte diplomático para evadir controles en la terminal aérea.

Por este caso, el juez Zeballos fue enviado a detención preventiva por 120 días, acusado de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La audiencia en su contra estuvo marcada por incidentes procesales, cambios de sala y protestas de un grupo de mujeres que denunciaron al magistrado por supuestas libertades otorgadas a autores de delitos sexuales en otros procesos.

A continuación, el video:

