Laura Rojas declarará este lunes ante la Fiscalía y “dirá su verdad”, afirmó su abogado

El abogado Ernesto Giraldes, defensa legal de la exdiputada Laura Rojas, confirmó que su clienta se presentará voluntariamente a declarar este lunes a las 10:00 de la mañana, instancia en la que —aseguró— expondrá su versión de los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2025 por el denominado caso 'narcomaletas'.

“La señora Laura Rojas está firme, ella va a declarar su verdad, tengan la plena seguridad de que no se va a ir de este pueblo”, afirmó Giraldes, remarcando que Rojas permanece en el país y que colaborará con la investigación para esclarecer lo sucedido.

El jurista calificó de “irresponsables” las declaraciones emitidas desde el Gobierno, especialmente en relación con el presunto uso de un pasaporte diplomático. Explicó que, si bien existía la obligación de entregarlo al dejar el cargo, no se hizo por un olvido, pero negó categóricamente que haya sido utilizado.

Según la defensa, el último uso del pasaporte diplomático fue el 16 de octubre de 2025, cuando Rojas aún ejercía funciones como diputada nacional. Giraldes señaló que el día en cuestión ella ingresó a Bolivia con un pasaporte ordinario, y que la confusión se habría generado porque portaba varios documentos de identificación.

“Tenía seis pasaportes en su mochila y presentó el correspondiente a su vida civil”, sostuvo.

Finalmente, el abogado indicó que todos estos aspectos serán aclarados formalmente durante la declaración de su defendida, confiando en que el proceso permitirá demostrar que no existió ningún uso irregular de documentación diplomática.

