Caso Narcomaletas: TSJ anunció que actuará sin presiones ni injerencias internas o externas

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se pronunció ante el caso “Narcomalestas” y aseguró que la justicia no cederá ante ninguna presión o injerencia.

Ante los medios de comunicación, Saucedo indicó que confía en el trabajo que vayan a realizar los administradores de la justicia y espera que sea objetivo al momento de tomar la decisión sobre las investigaciones de este caso.

En esta jornada se lleva adelante la audiencia cautelar del juez Heberth Zeballos, luego de ser sindicado como dueño de los galpones donde se encontraron maletas con armas y sustancias ligadas al narcotráfico en Santa Cruz.

Saucedo informó que se abrieron dos casos de investigación: uno al juez, que sería por posesión de sustancias controladas, y el segundo sería por el ingreso de las maletas encontradas a territorio nacional, que estaría ligado a la exdiputada Laura Rojas.

En cuanto a los funcionarios que fueron suspendidos de sus labores por este caso, Romero aseguró que se debe investigar y que se tomarán sus declaraciones a los implicados para tomar una determinación.

Para la audiencia del juez Zeballos, el fiscal de materia de sustancias controladas, Julio Cesar Porras, mencionó que el Ministerio Público solicitará una detención preventiva de 180 días.

