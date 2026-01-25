Hebert Zeballos llega a su audiencia de medidas cautelares bajo fuerte resguardo policial

Con un amplio resguardo policial y acompañado de su abogado, Hebert Zeballos llegó este domingo a la audiencia de medidas cautelares que se lleva a cabo en el marco de una investigación por tráfico de sustancias controladas.

La Fiscalía lo imputó por su presunta vinculación con un cargamento de marihuana hallado en galpones de una empresa de seguridad en la Villa Primero de Mayo, solicitando su detención preventiva por 180 días.

A su arribo, Zeballos se mostró tranquilo y sereno, mientras que su defensa destacó la confianza del imputado en su inocencia. “Él tiene una gran fortaleza y está seguro de que es totalmente inocente; no ha hecho absolutamente nada malo”, afirmó su abogado.

La audiencia, inicialmente programada para realizarse ante el juez Roger Salvatierra de la Ucebol, finalmente quedó a cargo del juez Fernando Mejía.

