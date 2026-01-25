TEMAS DE HOY:
Aviones Caso Narcomaletas Narcomaletas

32ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hebert Zeballos llega a su audiencia de medidas cautelares bajo fuerte resguardo policial

La Fiscalía solicita 180 días de detención preventiva vinculados a un cargamento de sustancias controladas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/01/2026 11:16

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con un amplio resguardo policial y acompañado de su abogado, Hebert Zeballos llegó este domingo a la audiencia de medidas cautelares que se lleva a cabo en el marco de una investigación por tráfico de sustancias controladas.

La Fiscalía lo imputó por su presunta vinculación con un cargamento de marihuana hallado en galpones de una empresa de seguridad en la Villa Primero de Mayo, solicitando su detención preventiva por 180 días.

A su arribo, Zeballos se mostró tranquilo y sereno, mientras que su defensa destacó la confianza del imputado en su inocencia. “Él tiene una gran fortaleza y está seguro de que es totalmente inocente; no ha hecho absolutamente nada malo”, afirmó su abogado.

La audiencia, inicialmente programada para realizarse ante el juez Roger Salvatierra de la Ucebol, finalmente quedó a cargo del juez Fernando Mejía.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD