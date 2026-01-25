TEMAS DE HOY:
Policial

Audiencia cautelar del juez Zeballos será este domingo; Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva

La Fiscalía solicita 180 días de detención preventiva para Zeballos, quien se acoge al derecho al silencio mientras se desarrollan las investigaciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/01/2026 21:12

Santa Cruz, Bolivia

El juez Heberth Zeballos continúa detenido en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, a la espera de la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica por el denominado caso“narcomaletas”.

“Mi cliente todavía se encuentra aprehendido en celdas de la policía. Está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, que será señalada por el juez de turno”, explicó Diego Coimbra, abogado defensor de Zeballos.

El letrado aclaró que la imputación formal que presentará el Ministerio Público describirá los hechos por los cuales se le atribuye responsabilidad al juez, los cuales no tienen ninguna relación con el caso de las maletas ni con aeropuertos. “Él tiene una gran fortaleza y está seguro de que es totalmente inocente; no ha hecho absolutamente nada malo”, aseguró Coimbra.

Dentro del caso “narcomaletas”, la Aduana Nacional se constituyó como creyente en la investigación y dispuso la suspensión de funcionarios implicados. Según el comunicado oficial:

En tanto, la Fiscalía ha solicitado una detención preventiva de 180 días en la cárcel de Palmasola, mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas, además, con la candidata a concejal Laura Rojas y las 32 maletas ingresadas desde Estados Unidos.

Diego Coimbra reiteró que Zeballos no está vinculado a los hechos del caso de las maletas: “Este es un caso totalmente distinto, donde mi cliente no tiene ninguna relación con el ingreso de maletas ni con aeropuertos. Su inocencia es absoluta.”

La audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo este domingo, momento en el cual se definirá la situación legal del juez Heberth Zeballos.

