¿Tienes billetes de la serie B? Conozca cómo y cuándo podrá cambiarlo por uno de la serie A

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que a partir del lunes 16 de marzo de 2026 las personas que posean billetes de la serie B podrán intercambiarlos voluntariamente por billetes de la serie A en cualquier entidad financiera del país. La medida busca normalizar la circulación de la moneda tras la desconfianza generada por el siniestro de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ocurrido en El Alto.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que el cambio será opcional para la población y que la serie B mantiene plena validez como moneda de curso legal, excepto los billetes que fueron sustraídos durante el accidente aéreo.

“Desde el lunes 16 de marzo todas las entidades financieras atenderán a las personas que voluntariamente quieran cambiar los billetes de la serie B por billetes de la serie A en cortes de 10, 20 y 50 bolivianos”, señaló.

Billetes del siniestro siguen siendo ilegales

Espinoza enfatizó que los billetes recuperados del siniestro del avión de la FAB continúan invalidados y no tienen valor legal, debido a que fueron identificados individualmente tras el accidente.

Según detalló, el Banco Central realizó un proceso intensivo para identificar los billetes involucrados en el incidente, que alcanzaban 17 millones de piezas.

“Estos billetes están plenamente identificados y no pueden ser legalizados. El Banco Central no los va a legalizar bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

El titular del ente emisor también indicó que una parte importante de estos billetes ya fue recuperada, gracias a devoluciones voluntarias de ciudadanos y operativos de control.

Además, informó que más de 40 personas fueron detenidas por portar billetes invalidados, mientras que 30 personas los devolvieron voluntariamente.

Medidas para normalizar la circulación

El Banco Central explicó que la decisión de habilitar el cambio voluntario responde a las dificultades que enfrentaban algunos ciudadanos para usar los billetes de la serie B, ya que en varios comercios estaban siendo rechazados pese a ser legales.

Espinoza destacó que el proceso se realizó en coordinación con Asoban y las entidades financieras, que trabajaron durante varios días para distribuir los billetes en todas las regiones.

Serie B seguirá en circulación

El presidente del BCB remarcó que la serie B continuará en circulación, ya que existen 277 millones de billetes disponibles, además de 223 millones adicionales que aún deben ser entregados por la empresa proveedora, lo que suma cerca de 500 millones de piezas.

El costo de esta emisión alcanza 41,2 millones de dólares, por lo que anular toda la serie implicaría un alto impacto económico.

Asimismo, explicó que emitir una nueva serie de billetes no es una solución inmediata, ya que un proceso de licitación y fabricación puede tardar aproximadamente dos años, lo que llevaría hasta 2028 para contar con una nueva emisión.

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