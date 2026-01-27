TEMAS DE HOY:
“Vamos Miguelito”: el colosal aliento que recibió Terceros desde las graderías de Vila Belmiro (VIDEO)

El boliviano recibió un aliento estruendoso y retumbante de los torcedores santistas mientras se disponía a ejecutar un tiro libre durante el partido contra Bragantino. 

Martin Suarez Vargas

27/01/2026 11:56

Composición de imagen, en el círculo, Miguelito durante un calentamiento en un partido del Santos, y en el cuadro general, graderías repletas del estadio Vila Belmiro del Santos. Foto: Redes sociales.
Brasil.

Miguelito Terceros vivió un momento especial durante el partido contra Bragantino por la Copa Paulista, especialmente cuando se preparaba para ejecutar un tiro libre frente a uno de los sectores del coloso Vila Belmiro.

El futbolista boliviano es muy querido por los hinchas del Santos; prueba de ello fue que el pasado domingo lo alentaron sin parar durante todo el partido y se molestaron con el entrenador cuando fue sustituido en el segundo tiempo.

En un video difundido por el plantel del Santos en sus redes sociales, se observa que el jugador se disponía a ejecutar un tiro libre y los hinchas lo arengaban. “¡Vamos, Miguelito!”, se escuchó decir a uno de los aficionados cerca de la cámara.

Terceros fue sustituido por Rolheiser a los 60 minutos del partido, lo que generó la molestia de los hinchas del Santos, quienes incluso dirigieron palabras de reclamo hacia el entrenador por su decisión.

