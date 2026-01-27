Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dejó abierta la posibilidad de que México y Estados Unidos participen nuevamente en la Copa Libertadores, luego de que Jorge Mas, dueño del Inter de Miami, manifestara su deseo de competir en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

En entrevista con la Red O Globo de Brasil, el titular de la Conmebol dejó entrever que la decisión está en manos de la Concacaf, al señalar que esa confederación debe debatir el tema y definir si sus clubes pueden o no competir en Sudamérica.

“Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos de las demás confederaciones. Sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan a la Libertadores como referente de la competición internacional y mundial”, expresó Domínguez.

“La puerta quedó abierta. Recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, pero si quieren regresar, deben hacerlo a través de la Concacaf”, concluyó.

Los equipos estadounidenses participaron en la extinta Copa Merconorte en 2001 y en la Copa Sudamericana en 2005 y 2007. En esos torneos, su representante fue DC United, que llegó hasta los octavos de final y fue eliminado por Universidad Católica y Chivas de Guadalajara.

Por su parte, los equipos mexicanos, que se retiraron en 2016, tuvieron destacadas participaciones en la Copa Libertadores, llegando a disputar finales con Cruz Azul en 2001 frente a Boca Juniors y Tigres en 2015 ante River Plate.

Mira la programación en Red Uno Play