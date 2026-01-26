Lucas Macazaga mostró proyección ofensiva ante México

El defensor de la Verde realizó un importante despliegue físico en el duelo contra los aztecas.
26/01/2026 13:50
Escuchar esta nota
Lucas Macazaga se ganó el aplauso de los fanáticos de la Verde por su destacado desempeño en el duelo contra la selección de México, disputado en el Tahuichi la tarde del domingo.
En su segundo partido amistoso con la camiseta de la selección boliviana, el futbolista del Leganés de España no volvió a desentonar, mostrando un gran rendimiento físico y aportando en el sector defensivo, lo que permitió el ataque nacional ante México.
Los hinchas en las redes sociales elogiaron el desempeño del jugador nacional. Sofascore le otorgó una puntuación de 7.1:
100% de pases precisos
1 tiro al arco
1 pase clave
4 recuperaciones de balón
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55