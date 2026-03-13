Centro de salud en El Alto recibe medicamentos tras denuncia

El centro de salud de la zona Cosmos 79 de la ciudad de El Alto comenzó a recibir medicamentos e insumos luego de que se hiciera pública la falta de estos recursos para la atención de pacientes.

El presidente de la zona, Rolando Quispe, informó que tras la denuncia difundida en medios de comunicación, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) se contactaron con los vecinos y realizaron una primera entrega de medicamentos.

“Las autoridades del gobierno municipal se han comunicado conmigo como presidente y control social del centro de salud. Ya han traído medicamentos; no en su totalidad, pero sí en su mayoría”, explicó.

Según el dirigente, los insumos ya comenzaron a ser distribuidos en los diferentes consultorios y áreas del establecimiento, incluyendo la enfermería, donde ahora se cuenta con materiales básicos como jeringas, algodón y medicamentos de primera necesidad.

“Estos medicamentos ya se están entregando a los pacientes que llegan a este centro de salud. También se han distribuido a los consultorios, donde ya hay insumos como jeringas y algodón”, señaló.

Quispe añadió que el municipio se comprometió a completar el abastecimiento en los próximos días, ya que aún faltan algunos fármacos en la farmacia del establecimiento.

Vecinos destacaron que antes de la denuncia el centro de salud carecía incluso de insumos básicos como alcohol, algodón y agua oxigenada, situación que dificultaba la atención médica. Sin embargo, tras la intervención y el seguimiento al caso, el panorama comenzó a cambiar y se espera que el abastecimiento se complete hasta la próxima semana.

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