Policial

Gobierno afirma que no interviene en investigaciones y espera esclarecimiento del caso ‘narcomaletas’

Charles Muñoz Flores

27/01/2026 11:56

Gobierno espera esclarecimiento del caso ‘narcomaletas’. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno informó que realiza un seguimiento institucional a las actuaciones de la Justicia en el denominado caso “narcomaletas”, al tiempo que reafirmó su compromiso con la independencia de poderes y el respeto al debido proceso.

A través de un comunicado difundido en redes sociales por el Ministerio de Gobierno, el Órgano Ejecutivo señaló que los hechos vinculados al caso se encuentran bajo investigación de las instancias competentes del sistema judicial, en el marco de la normativa vigente y con coordinación entre las instituciones del Estado.

Además, precisó que, en estricto cumplimiento del principio de separación de poderes, el Ejecutivo no dirige ni conduce investigaciones penales, ni interviene en procesos judiciales. En ese sentido, subrayó que su rol se limita a garantizar que se respete el debido proceso y el marco legal.

Asimismo, se indicó que el Gobierno mantiene un seguimiento institucional a las actuaciones judiciales, con la expectativa de que los hechos sean plenamente esclarecidos y que la ley se aplique sin privilegios ni excepciones.

El comunicado también remarca que cualquier avance, determinación o información oficial relacionada con el caso será dada a conocer por las autoridades judiciales y el Ministerio Público, a través de los canales institucionales correspondientes.

