“Le abrieron el estómago por robarle”: joven lucha por su vida tras asalto y su familia clama ayuda

Un violento asalto dejó a un joven trabajador al borde de la muerte y a su familia sumida en la angustia y la desesperación económica. Emir Freddy Abelo Martínez, de 29 años, permanece internado en una clínica privada de La Pampa de la Isla, tras haber sido apuñalado cuando se dirigía a su fuente laboral.

El hecho ocurrió a plena luz del día, cerca de las 13:00. Según relató su madre, Arminda Martínez, su hijo fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra.

“Él estaba yendo a su trabajo cuando aparecieron dos hombres. Uno tenía polera verde y el otro negra. Se bajaron directo a quitarle sus cosas. Le dieron el cuchillazo, le robaron su dinero y su mochila. Lo dejaron tirado”, contó entre lágrimas.

Malherido y perdiendo sangre, Emir fue auxiliado por una mujer que lo trasladó a un centro de salud cercano. Sin embargo, la familia denuncia que la atención de emergencia fue lenta y que no había ambulancias disponibles para derivarlo de inmediato a un hospital de mayor complejidad.

“Estaba vomitando sangre, con oxígeno, y seguía sangrando. Llamaban ambulancias y decían que no había”, recordó la madre.

Las lesiones que sufrió son de extrema gravedad. De acuerdo con el testimonio de su progenitora, el ataque comprometió órganos vitales. El joven tuvo que ser sometido a cirugías de urgencia y permanece bajo observación médica, luchando por sobrevivir.

Mientras la batalla por su vida continúa, otra lucha golpea a la familia: la deuda médica. Hasta el último reporte, el monto supera los 53 mil bolivianos, cifra que sigue aumentando con cada día de internación.

“Soy mamá sola, no tengo de dónde sacar. Él tiene cuatro niños pequeños que lo esperan en casa. El mayor tiene cinco años y el menor apenas un año”, expresó la madre, quien pidió apoyo solidario de la población.

La esposa de Emir también alzó la voz, visiblemente afectada por la situación de sus hijos.

“Ellos preguntan por su papá todos los días. Solo pedimos colaboración para poder pagar y que lo puedan trasladar a un hospital público”, manifestó.

La familia solicita ayuda económica y también la intervención de las autoridades para gestionar el traslado del paciente a un centro público, donde los costos sean menores y puedan continuar con su tratamiento.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 780 26 067, habilitado por la familia para recibir apoyo.

