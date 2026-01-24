“Entre dos lo acuchillaron”: madre clama ayuda mientras su hijo lucha por su vida

Emir Freddy Abelo Martínez, un joven de 33 años, se debate entre la vida y la muerte tras ser brutalmente atacado por dos individuos a bordo de una motocicleta mientras se dirigía a su trabajo. El hecho ocurrió hace pocos días y dejó a la víctima gravemente herida, según relató su madre, quien pide ayuda desesperadamente.

“Mi hijo estaba de ida a su trabajo, como todos los días, y entre dos lo acuchillaron. Lo dejaron tendido en el camino. Una señora nos ayudó y lo llevaron a los Cusis, pero no había ambulancia ni campo disponible”, relató Arminda Martínez, entre lágrimas. Debido a la urgencia, tuvo que costear una ambulancia privada para trasladarlo a un hospital donde actualmente permanece en terapia intensiva.

Los gastos médicos se han vuelto una carga insostenible. “Internación, quirófano, medicamentos… todo es muy costoso. Cada día necesito cubrir entre 2.000 y 3.000 bolivianos solo en medicinas, y todavía hay más gastos por la noche”, explicó Arminda.

Emir Freddy es padre de cuatro hijos y su madre, quien es mujer soltera, hace un llamado a la solidaridad de la comunidad. “Pueblo de Santa Cruz, por favor, ayúdenme. No tengo de dónde sacar más plata, necesito sangre, plasma y medicamentos para salvar a mi hijo”, concluyó Arminda.

Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al número 780 26 067.

Mira la programación en Red Uno Play