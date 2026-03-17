Tarija se declara en desastre departamental por lluvias, inundaciones y granizadas

La Gobernación de Tarija declaró situación de desastre departamental mediante el Decreto 011/2026, debido a los efectos de fenómenos climáticos como lluvias intensas, granizadas, inundaciones y vientos huracanados que afectan a varios municipios.

La medida fue oficializada por el gobernador Óscar Gerardo Montes Barzón, con el objetivo de activar acciones de respuesta inmediata, atención y rehabilitación frente a los daños ocasionados en distintas regiones del departamento.

“Declarar situación de desastre departamental ante la inminente afectación, daños y pérdidas como consecuencia de granizadas, riadas, inundaciones, fuertes lluvias y vientos huracanados”, señala el decreto.

Municipios afectados

De acuerdo al documento, los eventos climáticos han impactado principalmente a los municipios de El Puente, Yunchará, Uriondo, Bermejo y Entre Ríos, donde se reportan afectaciones a la población, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Las autoridades advierten que estos fenómenos son recurrentes e intensificados por el cambio climático, generando riesgos para la vida, la salud y la economía de las familias.

Medidas de emergencia

La declaratoria de desastre permitirá movilizar recursos, coordinar acciones interinstitucionales y ejecutar planes de contingencia para atender a los sectores afectados.

Además, se establece que todas las instituciones del nivel departamental y municipal deberán activar protocolos de coordinación e intervención para enfrentar la emergencia.

Vigencia de hasta nueve meses

El decreto señala que la declaratoria tendrá una duración inicial de hasta nueve meses, periodo en el cual se ejecutarán las acciones de atención, recuperación y rehabilitación necesarias.

La Gobernación indicó que esta medida busca proteger a la población, mitigar los daños en la producción agrícola y resguardar la economía regional, frente a los efectos adversos del clima que afectan al departamento.

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