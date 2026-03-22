Tarija vota con calma: ciudadanía responde pese a retrasos en algunas mesas

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Carlos Lema, informó que la media jornada electoral se desarrolla con total tranquilidad en el departamento.

La autoridad señaló que la principal dificultad registrada fue la ausencia de algunos jurados electorales en determinadas mesas, situación que obligó a designar a ciudadanos que se encontraban en fila para garantizar la instalación, cumpliendo con el mínimo de tres jurados por mesa.

Asimismo, explicó que algunas mesas abrieron con aproximadamente una hora de retraso, por lo que deberán extender su funcionamiento para cumplir con las ocho horas de votación que establece la norma. Es decir, si una mesa abrió a las 09:00, deberá cerrar a las 17:00.

Lema también aclaró que, una vez cumplido el tiempo reglamentario, si aún existen personas en fila, los jurados no podrán cerrar la mesa hasta que el último ciudadano emita su voto.

Finalmente, convocó a la población a acudir a los recintos electorales y evitar sanciones contempladas en la normativa vigente para quienes incumplan con su deber de votar.

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