Policial

Un mecánico pierde la vida en Tarija tras accidente con una flota; su ayudante resultó herido

El hecho se registró en un taller mecánico ubicado en el barrio San Jorge 1. 

Red Uno de Bolivia

18/09/2025 18:18

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Tarija, Bolivia

Un mecánico perdió la vida este jueves en la ciudad de Tarija, luego de que la flota que reparaba se desplomara sobre su cuerpo. Según el reporte preliminar, la gata hidráulica utilizada para sostener el vehículo habría fallado y resbalado, provocando el fatal desenlace.

El trabajador no se encontraba solo. Su ayudante, que participaba de las labores de reparación, resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano, donde recibe atención especializada.

El hecho se registró en un taller mecánico ubicado en el barrio San Jorge 1, lo que generó conmoción entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades y equipos de emergencia.

Efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar del accidente para iniciar la investigación y determinar con precisión las causas del siniestro.

 

 

