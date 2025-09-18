Intentó huir del país, pero fue capturado: acusan a un hombre de abusar de sus hijastras y nietas

El Ministerio Público en Oruro confirmó la aprehensión de un hombre acusado de vejar sexualmente a al menos cuatro mujeres, todas partes de su entorno familiar cercano. Las víctimas serían sus hijastras y sus nietas.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el sujeto habría comenzado los abusos desde el año 2011, cuando las niñas tenían 11 y 12 años. Años después, esas mismas víctimas formaron sus propias familias, y según la denuncia, el agresor repitió el patrón con las hijas de ambas.

“Es un hecho muy lamentable que llama la atención. Este sujeto es un verdadero depredador sexual. Lo que más les ha dolido a las víctimas es que la historia se estaba repitiendo”, afirmó Morales.

El acusado fue detenido en Potosí, cuando intentaba huir al extranjero, presumiblemente al enterarse de que las mujeres ya habían presentado la denuncia ante las autoridades.

“Estaba con preparativos para salir del país, tratando de burlar a la justicia”, añadió el fiscal.

El Ministerio Público advierte que podrían existir más víctimas, ya que el hombre convivía con una familia numerosa. También se investiga si personas de su entorno habrían encubierto los hechos, pese a conocer lo que ocurría.

