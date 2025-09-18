Ampliarán a tentativa de feminicidio la brutal agresión de un funcionario a su expareja en Sacaba

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se analiza ampliar al delito de tentativa de feminicidio, la brutal agresión que sufrió una mujer por parte de su expareja, un funcionario municipal de Sacaba, Cochabamba.

“No vamos a permitir de ninguna manera que se pueda atentar contra la vida. Incluso vamos a analizar ampliar por el delito de tentativa de feminicidio en contra de esta mujer que hoy se ha convertido en víctima en el departamento de Cochabamba”, señaló el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

La agresión se reveló gracias a las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la vivienda de la víctima, quien se encontraba con su hija de 8 años dentro de su domicilio.

El agresor fue identificado como Cleiton Z.M. de 39 años y actualmente es buscado por la Policía

El hombre, está acusado por los delitos de violencia familiar y doméstica, y violación agravada, sin embargo, debido a la extrema violencia de la agresión, el Ministerio Público analiza la ampliación al delito de tentativa de feminicidio.

“El video es claro, la verdad material habla. Aparte de agredirla físicamente, esta persona agredió sexualmente a la víctima”, manifestó Mariaca.

Según la denuncia, la agresión se registró el pasado 16 de septiembre, cuando la expareja de la mujer llegó a la vivienda con la excusa de recoger algunos artículos, sin embargo, en cuanto la mujer abrió la puerta, recibió una serie de golpes, posteriormente la empuja al patio de la vivienda, y ya dentro del domicilio, no deja de agredirla.

