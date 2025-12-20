Pese a que se anunció una devolución rápida y sencilla, los propietarios denuncian trámites extensos y requisitos adicionales que retrasan la entrega de los equipos.
19/12/2025 20:55
Escuchar esta nota
A más de un mes de que la Policía recuperara 51 teléfonos celulares de alta gama y anunciara que la devolución sería ágil, solo seis dispositivos lograron ser restituidos a sus propietarios hasta la fecha.
Varios dueños de los celulares denunciaron que, pese a haber reconocido plenamente sus equipos, se les exigió cumplir una serie de requisitos y trámites adicionales, lo que ha generado demoras y frustración.
Según los afectados, el proceso dista mucho de la “facilidad” anunciada inicialmente por las autoridades, ya que algunos casos continúan en etapa administrativa y otros dependen de decisiones judiciales.
Los propietarios esperan lograr la devolución de sus teléfonos, sustraídos durante hechos delictivos y posteriormente recuperados por la Policía.
