A más de un mes de que la Policía recuperara 51 teléfonos celulares de alta gama y anunciara que la devolución sería ágil, solo seis dispositivos lograron ser restituidos a sus propietarios hasta la fecha.

Varios dueños de los celulares denunciaron que, pese a haber reconocido plenamente sus equipos, se les exigió cumplir una serie de requisitos y trámites adicionales, lo que ha generado demoras y frustración.

Según los afectados, el proceso dista mucho de la “facilidad” anunciada inicialmente por las autoridades, ya que algunos casos continúan en etapa administrativa y otros dependen de decisiones judiciales.

Los propietarios esperan lograr la devolución de sus teléfonos, sustraídos durante hechos delictivos y posteriormente recuperados por la Policía.

