Deportes

El TAS salva a Aurora y hace descender a Wilstermann

El Tribunal Arbitral del Deporte dejó sin efecto las sanciones contra el club cochabambino y reconfiguró por completo el panorama del descenso en el fútbol boliviano.

Martin Suarez Vargas

19/12/2025 9:36

Jugadores de Aurora celebrando uno de los goles en el partido contra ABB. Foto: Redes sociales del club.
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió su resolución final y dio la razón a Aurora por el caso Diego Montaño, dejando sin efecto las sanciones que pesaban sobre el club cochabambino. Con esta determinación, el Equipo del Pueblo conserva la categoría y altera de forma significativa la definición del descenso.

Tras el fallo, Aurora suma 37 puntos en el total del torneo, asciende al décimo lugar de la tabla y se aleja de la zona roja. Este movimiento provoca un efecto dominó en la clasificación, con Wilstermann cayendo al puesto de descenso directo.

En tanto, ABB queda ubicado en la plaza de descenso indirecto y deberá disputar esa instancia frente a San Juan para definir su permanencia en la categoría.

La resolución del TAS reconfigura el cierre de la temporada y genera expectativa en los clubes involucrados, a la espera de definiciones administrativas y deportivas.

De momento, la Federación Boliviana de Fútbol no se ha pronunciado de manera oficial sobre el fallo internacional ni sobre los pasos a seguir tras la nueva configuración de la tabla.

