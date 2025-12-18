TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Imágenes sensibles! Cámaras registran el asesinato del futbolista Mario Pineda

El crimen ocurrió cuando Pineda salía de una carnicería; las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque. 

Martin Suarez Vargas

18/12/2025 17:37

Mario Pineda, futbolista asesinado en Ecuador, de los registros del Barcelona SC. Foto: Redes sociales.
Ecuador.

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras la muerte de Mario Pineda, jugador víctima de un crimen ocurrido mientras salía de una carnicería. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo dos sujetos se bajan de un automóvil de color plomo y se dirigen hacia la salida por donde se encontraba Pineda. El futbolista avanzaba unos metros caminando junto al costado del supermercado cuando fue interceptado por las balas. Según las imágenes, la acompañante del jugador también fue atacada por los agresores.

El jugador falleció el miércoles, generando gran conmoción entre sus compañeros, amigos y los clubes en los que militó. Este trágico episodio se suma a la lista de crímenes que han afectado a Ecuador durante el año.

