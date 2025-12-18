TEMAS DE HOY:
Mi Teleférico amplía su horario de atención ante anuncio de bloqueos del transporte

Mi Teleférico incrementará el número de cabinas en operación y reforzará el personal de atención en estaciones, con el fin de optimizar los tiempos de espera y asegurar una atención eficiente y continua.

Hans Franco

18/12/2025 18:38

La Paz

La Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico informó la tarde de este jueves que amplía su horario de operación comercial desde las 06:00 hasta las 23:00 horas, como una medida preventiva ante el anuncio de bloqueos por parte de sectores del transporte público.

Según el comunicado oficial, la decisión busca garantizar la movilidad de la población y atender de manera oportuna la creciente demanda del servicio durante las jornadas previstas de conflictividad.

“Con el objetivo de atender de manera oportuna la creciente demanda del servicio, se implementarán medidas operativas orientadas a mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios”, señaló la empresa estatal.

En ese marco, Mi Teleférico incrementará el número de cabinas en operación y reforzará el personal de atención en estaciones, con el fin de optimizar los tiempos de espera y asegurar una atención eficiente y continua.

Respecto a las tarifas, la empresa aclaró que se mantienen vigentes sin modificaciones. La tarifa familiar es de Bs 3 en la primera línea y Bs 2 en transbordo, mientras que la tarifa estudiantil y preferencial es de Bs 1,50 en la primera línea y Bs 1 en transbordo.

La Red de Integración Metropolitana de Mi Teleférico está conformada por 10 líneas: Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, Café y Plateada, que continuarán operando de manera regular bajo el nuevo horario ampliado.

Comunicado de la empresa Mi Teleférico: 

 

