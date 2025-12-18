Choferes anuncian ampliado nacional por eliminación de la subvención a los combustibles

Los choferes dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para dejar sin efecto el decreto supremo que elimina la subvención a los hidrocarburos, medida que, según el sector, afecta directamente a la población.
18/12/2025 7:59
El ejecutivo nacional de transporte, Víctor Tarqui, informó este jueves que el sector analizará las medidas en respuesta a la anulación de la subvención en el precio del combustible anunciada la noche de este miércoles por el Gobierno.
“El Gobierno tendrá que atenerse a las consecuencias. Lo estamos advirtiendo: el ampliado será totalmente contundente porque absolutamente todos los transportistas y la población se verán afectados, ya que nosotros vamos a tener que cobrar los pasajes y a quienes les afectará directamente será a la población”, manifestó Tarqui.
El dirigente remarcó que es fundamental que el Gobierno se retracte de esta medida; de lo contrario, el sector no descarta asumir acciones de presión, incluido un posible paro del transporte a nivel nacional.
Finalmente, Tarqui señaló que será en el ampliado nacional donde las bases definirán las acciones a seguir. Dicho encuentro está previsto para el sábado 20 de diciembre, y se espera la participación de representantes de todo el país.
