TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Choferes anuncian ampliado nacional por eliminación de la subvención a los combustibles

Los choferes dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para dejar sin efecto el decreto supremo que elimina la subvención a los hidrocarburos, medida que, según el sector, afecta directamente a la población.

Jhovana Cahuasa

18/12/2025 7:59

Escuchar esta nota

El ejecutivo nacional de transporte, Víctor Tarqui, informó este jueves que el sector analizará las medidas en respuesta a la anulación de la subvención en el precio del combustible anunciada la noche de este miércoles por el Gobierno.

“El Gobierno tendrá que atenerse a las consecuencias. Lo estamos advirtiendo: el ampliado será totalmente contundente porque absolutamente todos los transportistas y la población se verán afectados, ya que nosotros vamos a tener que cobrar los pasajes y a quienes les afectará directamente será a la población”, manifestó Tarqui.

El dirigente remarcó que es fundamental que el Gobierno se retracte de esta medida; de lo contrario, el sector no descarta asumir acciones de presión, incluido un posible paro del transporte a nivel nacional.

Finalmente, Tarqui señaló que será en el ampliado nacional donde las bases definirán las acciones a seguir. Dicho encuentro está previsto para el sábado 20 de diciembre, y se espera la participación de representantes de todo el país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD