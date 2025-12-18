TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas Chonchocoro

21ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dolor y clamor de justicia: Dan el último adiós a las víctimas del triple asesinato en Abapó

En una emotiva ceremonia, familiares y amigos sepultaron a los esposos Gemi-Morón y a su trabajador, exigiendo la máxima sanción para el autor confeso.

Milen Saavedra

17/12/2025 21:41

Dolor y clamor de justicia: Dan el último adiós a las víctimas del triple asesinato en Abapó
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este miércoles, el luto y la indignación se apoderaron del último adiós a las víctimas del brutal crimen ocurrido en una propiedad rural de Abapó. Entre lágrimas y pedidos de justicia, los restos de Honorato Gemi, su esposa María Amparo Morón y el casero de la hacienda fueron despedidos por una multitud de allegados en un sepelio marcado por la consternación.

El cortejo fúnebre acompañó los féretros hasta su última morada, donde los presentes recordaron a los esposos Gemi como personas de trabajo y dedicación. La tragedia, que terminó con la vida de la pareja y de su colaborador de confianza, ha dejado un vacío profundo no solo en sus familias, sino en toda la comunidad que aún no sale del asombro por la saña del ataque.

A pesar de que el principal sospechoso, José Ignacio Herrera Algarañaz, ya se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola tras confesar el hecho, el clamor general durante el entierro fue la sentencia máxima. Los familiares instaron a las autoridades judiciales a no permitir que el caso se dilate y a esclarecer cualquier detalle pendiente sobre el móvil del crimen.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD