Envían a la cárcel al autor confeso del triple crimen en Abapó

La justicia determinó este miércoles la detención preventiva en el penal de Palmasola para José Ignacio Herrera Algarañaz, el principal responsable del sangriento triple asesinato ocurrido en una propiedad rural de Abapó, en el departamento de Santa Cruz.

El detonante: Una discusión laboral

Según el informe policial y la propia confesión del imputado ante el Ministerio Público, el crimen se desencadenó poco después de que Herrera llegara a la hacienda para desempeñarse como vaquero.

El acusado relató que sostuvo una fuerte discusión con el propietario del predio. En medio del altercado, Herrera acabó con la vida del dueño y, para no dejar testigos, asesinó también a la esposa del propietario y al casero de la estancia.

Robo y fuga frustrada

Tras cometer los crímenes, el sujeto registró la propiedad y sustrajo una suma de dinero de la cartera de la dueña de casa. Posteriormente, intentó escapar del lugar a bordo de una camioneta roja perteneciente a las víctimas.

Sin embargo, su huida se vio interrumpida debido a que el vehículo presentó fallas mecánicas en el camino, lo que lo obligó a abandonar el motorizado y continuar su escape por otros medios antes de ser capturado por los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Detención preventiva

Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía presentó la confesión del acusado y los indicios recolectados en la escena del crimen, elementos que el juez valoró para ordenar su reclusión inmediata en Palmasola mientras continúan las investigaciones. La comunidad de Abapó permanece consternada por la extrema violencia con la que actuó el ahora detenido, quien apenas iniciaba sus labores en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play