En las últimas horas, la Policía aprehendió a un hombre sospechoso de estar vinculado al triple crimen ocurrido en la localidad de Abapó, departamento de Santa Cruz, un caso que generó profunda conmoción por la brutalidad del hecho y las circunstancias en las que fueron halladas las víctimas.

El crimen se registró en la propiedad privada San Jorge, ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de Abapó y a 190 kilómetros de la capital cruceña. En el lugar fueron encontrados sin vida Honorato Gemi, de 57 años, propietario de la estancia; su esposa María Amparo Morón, de 50; y Hernán, un trabajador del predio. Los cuerpos presentaban impactos de bala, signos evidentes de violencia y se encontraban en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue realizado por un vecino, quien encontró los cuerpos tendidos en el patio de la vivienda y alertó de inmediato a las autoridades, dando inicio a las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que en la escena del crimen se encontraron casquillos de arma de fuego, los cuales fueron recolectados como indicios de convicción.

“Hay signos de violencia e impactos de bala por proyectiles de armas de fuego que se utilizan comúnmente en zonas rurales. Se han encontrado casquillos en el lugar y se están realizando todas las labores investigativas correspondientes”, explicó la autoridad.

Zeballos señaló además que el estado de los cuerpos dificulta el trabajo investigativo, ya que las víctimas habrían fallecido entre cuatro y cinco días antes de ser encontradas.

“Lamentablemente, los cuerpos ya estaban en descomposición, pero se están realizando registros del lugar del hecho y tomando declaraciones testificales”, añadió.

La principal hipótesis apunta a un vaquero contratado recientemente para trabajar en la estancia. Así lo manifestó Alejandro Gemi, hijo del propietario asesinado, quien afirmó que no se tenía información previa sobre esta persona.

“La sospecha que tenemos es que había venido otro vaquero a trabajar. No tenemos ninguna información de él, no sabemos absolutamente nada del tipo ese”, declaró.

Esta línea investigativa se refuerza con el hallazgo de una camioneta perteneciente a la víctima, encontrada abandonada a unos 20 kilómetros del lugar del crimen. Según la familia, el sospechoso habría intentado huir en el vehículo. “En esa escapó él, se escapó en esa camioneta, porque ahí mismo quedó plantada y por eso no pudo salir hasta la carretera”, relató Alejandro Gemi.

El dolor de los familiares se refleja en los testimonios. Roxana Chávez, consuegra de María Amparo Morón, recordó con emoción a la víctima. “Días antes me dijo que iba a venirse y me la encargó para siempre. Era una mujer muy buena, muy querida”, expresó entre lágrimas.

