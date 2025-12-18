TEMAS DE HOY:
Comunidad

Transporte pesado analiza alza en fletes por nuevos precios de carburantes

El transporte pesado cuestionó el momento en que se levantó la subvención y anunció que el nuevo precio del diésel obligará a elevar los fletes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/12/2025 7:32

Santa Cruz, Bolivia

El sector del transporte pesado expresó su preocupación por el impacto inmediato del incremento en los precios del diésel y la gasolina, tras la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos en Bolivia.

Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, señaló que si bien el sector había solicitado el levantamiento de la subvención, no esperaba que el ajuste llegue a los niveles actuales ni que se aplique en esta época del año.

“Nosotros como sector habíamos pedido que se levante la subvención, pero no pensábamos que iba a llegar a ese precio. Creíamos que el aumento debía ser gradual”, manifestó Yujra, al remarcar que el incremento tendrá un efecto directo no solo en el transporte, sino también en la población en general.

El dirigente explicó que el alza de los carburantes era necesaria ante la escasez y los problemas de abastecimiento registrados en los últimos meses; sin embargo, cuestionó el momento elegido por el Gobierno.

“Estamos a fin de año, en fechas sensibles como Navidad y Año Nuevo. El Gobierno debió consensuar con los sectores y no aplicar la medida en este momento”, afirmó.

Respecto al impacto económico, Yujra adelantó que el sector ya analiza un reajuste en los costos del transporte. “Los fletes inevitablemente van a subir. Estimamos un incremento de entre 25 y 30 por ciento”, indicó.

Finalmente, el representante del transporte pesado sostuvo que el ajuste “movió todo el tablero” de la economía y advirtió que varios sectores productivos podrían verse perjudicados. 

