“No bailan cumbia”: los jueces destrozan la presentación de Paredes y Vibra Dance

La tensión se apoderó de La Gran Batalla en una gala decisiva, donde dos equipos se enfrentan en un duelo directo por un lugar rumbo a la final. Solo uno continuará en competencia y el margen de error es mínimo.

El primer equipo en salir a escena fue Diego Paredes junto a la academia Vibra Dance, quienes apostaron por la cumbia al personificar a Ke Personajes con el tema “Adiós Amor”. Sin embargo, la presentación no logró impresionar plenamente al jurado.

Si bien los jueces destacaron la energía y la interpretación del protagonista, coincidieron en señalar serios problemas de descoordinación entre los bailarines.

“Sentí el espíritu de Ke Personajes, pero chicos, no estaban bailando cumbia. Hicieron la misma coreografía, pero en tiempos diferentes”, cuestionó Tito Larenti, marcando uno de los comentarios más duros de la noche.

Por su parte, Elka Meyer también fue crítica y apuntó a la falta de conexión con el ritmo: “Hay pasos que no llegan al tipo de música. No todas las cumbias son iguales”, señaló.

Gabriela Zegarra calificó la presentación como accidentada, aunque les recomendó mantener la calma y enfocarse en mejorar para lo que resta de la competencia.

Finalmente, Rodrigo Massa destacó la caracterización del personaje, pero fue claro en su evaluación: “Esperaba una mejor presentación”.

El duelo continúa y la presión aumenta. El futuro de Vibra Dance en la competencia ahora depende de su próxima presentación.

Mira la programación en Red Uno Play