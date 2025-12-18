ABT atribuye la riada del sábado 13 a la deforestación ilegal en cuencas y subcuencas

El director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Alfredy Guillerno Álvarez, atribuyó la riada registrada el pasado sábado 13 en el departamento a la deforestación ilegal acumulada durante décadas en cuencas y subcuencas, principalmente por desmontes no autorizados.

La autoridad realizó estas declaraciones durante un foro técnico organizado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, espacio en el que la ABT presentó información histórica sobre la regularización de desmontes, tanto legales como ilegales, bajo su competencia institucional.

“Agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia por la participación de ABT en este foro técnico. Hemos presentado datos históricos en lo que compete a la tuición de la ABT en la regularización de los desmontes ilegales y autorizados, y se ha hecho un pequeño análisis que aporta información muy interesante para el análisis integral del desastre”, señaló Álvarez.

Según el director nacional de la ABT, la institución identificó irregularidades que se remontan a 1996, evidenciando la existencia de desmontes ilegales en todas las cuencas y subcuencas, situación que habría incidido de manera directa en la magnitud del evento natural.

“Como ABT hemos identificado irregularidades desde 1996 a la fecha, con muchos desmontes ilegales en todas las cuencas y subcuencas. Este foro nos permite realizar un análisis conjunto en los tres niveles del Estado”, explicó.

Consultado sobre la posible existencia de autorizaciones ilegales para asentamientos humanos en la ribera del río Piraí, Álvarez aclaró que las licencias otorgadas por la ABT en distintos periodos son mínimas y se encuentran fuera del área de influencia donde se produjeron los mayores daños.

“Las autorizaciones legales que ha dado la ABT son muy insignificantes y fuera del área afectada. Predomina el desmonte ilegal en casi un 90%”, afirmó.

Finalmente, la autoridad informó que el análisis técnico será complementado con una evaluación jurídica, con el objetivo de establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes por los daños ambientales ocasionados.

