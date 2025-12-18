Preliminar de la Sudamericana: Independiente y Nacional arrancarían jugando en casa

La Copa Sudamericana ya empieza a delinear el camino de los clubes bolivianos en su etapa preliminar, donde dos de los representantes nacionales tendrán la ventaja de jugar en casa en partidos decisivos por el pase a la fase de grupos.

De acuerdo con el sorteo realizado en la sede de la Conmebol, esta instancia se disputará a partido único y enfrentará a equipos del mismo país. En ese esquema, el equipo ubicado como Bolivia 3 deberá medirse ante el Bolivia 4, mientras que el Bolivia 2 tendrá como rival al Bolivia 1.

Los encuentros no admiten margen de error: los vencedores accederán directamente a la fase de grupos del certamen continental. En caso de que los partidos finalicen igualados durante el tiempo reglamentario, la definición del clasificado se resolverá mediante lanzamientos desde el punto penal.

Por el momento, Nacional Potosí figura como Bolivia 3 e Independiente ocupa la plaza Bolivia 2. En tanto, Blooming aparece asignado a la Bolivia 1 y Guabirá a la Bolivia 4, aunque este orden todavía no es definitivo.

Si la tabla no sufre modificaciones, los cruces se disputarían en Potosí, con Nacional Potosí recibiendo a Guabirá, y en Sucre, donde Independiente sería local frente a Blooming. Sin embargo, la resolución de la Copa Bolivia será determinante, ya que aún puede alterar la ubicación final de los equipos.

