Lanús y Atlético Mineiro definen al campeón de la Copa Sudamericana este sábado

Lanús y Atlético Mineiro se medirán este sábado en Asunción desde las 16:00 en la gran final de la Copa Sudamericana, un encuentro que movilizará a miles de hinchas granates rumbo al estadio Defensores del Chaco. La expectativa no solo gira en torno al título: el espectáculo previo contará con un fuerte despliegue artístico que promete dejar huella.

La previa tendrá a Los del Fuego como protagonistas por el lado argentino, una elección que evoca la recordada presentación de Los Palmeras en 2019. El conjunto santafesino buscará entregar un momento inolvidable para la parcialidad granate, mientras que la representación brasileña estará a cargo de Dudu Galo Doido.

En lo deportivo, Mauricio Pellegrino repetirá el once que viene de imponerse a Atlético Tucumán en la última fecha del Clausura. Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale y Marcich; Medina, Cardozo y Salvio; Moreno, Carrera y Castillo apuntan a ser los elegidos para enfrentar al Galo, en un partido que también tendrá un tinte emotivo por la posible despedida de Lautaro Acosta, el futbolista con más presencias en la historia de Lanús.

El Laucha, símbolo del club y partícipe del título continental de 2013, reconoció que atraviesa el tramo final de su carrera profesional. A sus 37 años, acumula títulos locales, un paso por Europa y medallas con la Selección argentina, además de ser figura en la consagración granate hace más de una década.

Lanús llega con una motivación extra: romper una racha adversa en finales contra el conjunto brasileño. Mineiro se impuso en las definiciones de la Conmebol 1997 y la Recopa 2014, dejando heridas abiertas que el equipo del sur bonaerense buscará cerrar este sábado. El desenlace, con historia y emoción en cada rincón, promete una final inolvidable.

